Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de metruk binalar yıkılıyor
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Seydişehir'de metruk binalar yıkılıyor

39 dakika önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.

Seydişehir'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, tehlike arz eden metruk binalar mahalle sakinlerinin talepleri üzerine yıkılıyor. Yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Başkan Tutal, "Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz. Bu binalar madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaktadır. Mahallelerinde terk edilmiş, metruk bina bulunan vatandaşlar veya mesken sahiplerinin belediyemize müracaat etmelerini istiyoruz. Metruk bina yıkım çalışmalarını gerçekleştirirken, kurum olarak resmi prosedürleri yerine getirerek bu çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Konya, Seydişehir, Güncel
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