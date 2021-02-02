Seydişehir'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Seydişehir'de merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe sınırları içinde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başkan Tutal, mahalle sakinlerinin talepleri üzerine tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarının yapıldığını, ayrıca izinsiz olarak inşa edilen kaçak yapılaşmayla da mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, metruk binaların yıkımının Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaudetti:

"İlçemiz sınırları içerisinde, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz. Bu binalar zamanla madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın huzurunu da kaçırmaktadır. Mahallelerinde terk edilmiş, metruk bina bulunan vatandaşlarımızın veya mesken sahiplerimizin belediyemize müracaat etmelerini, bu yapıları bizlere bildirmelerini temenni ediyoruz. Şikayetler, hemen değerlendirilmeye alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yine kontrol ve denetimler sonucu ruhsatsız inşa edildiği belirlenip, hakkında yıkım kararı alınan yapıları, sahibine bildirerek yıkım için süre veriyoruz. Vatandaşlarımızın ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz, kaçak yapıya asla taviz vermiyoruz."