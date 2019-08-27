Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın
Son Dakika Spor Haber

Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesindeki Ilıca mevkisinde meyve ağaçlarının bulunduğu bir bahçede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın, paniğe neden oldu.

Seydişehir, Ilıca, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 yıl önce evlendiği karısını, başındaki eşarpla boğarak öldürdü
Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor! Abdullah Avcı, Maia'nın dışında bir orta saha daha istedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]