Başkan Tutal, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yenilenen 'Mobil Belediyecilik' hizmetini başlatacaklarını kaydetti.

Vatandaşların Belediyeye gelmeden zamandan ve mekandan bağımsız olarak belediyecilik işlemlerini kolayca yapabilmelerini amaçladıklarını kaydeden Başkan Tutal; "Cep telefonundan ve bilgisayardan vatandaşlarımız haber, duyuru ve etkinliklerin interaktif olarak takibi, istek ve şikayet bildirimi, borç sorgulama ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler "dedi.

Başkan Tutal ayrıca belediye olarak ücretsiz kablosuz internet (wi-fi) hizmeti sunacaklarını kaydetti.

Sosyal belediyecilik gereği ücretsiz olarak bu hizmetin verilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Tutal; teknolojinin tüm imkanlarını Seydişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 7'den 70'e vatandaşlarımızın çoğunluğu bu hizmetin olmasını talep etti. Biz de GSM operatörlerimizle gerekli görüşmeleri yaparak çalışmalarımızı başlatacağız" şeklinde konuştu.