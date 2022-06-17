Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

17.06.2022 10:21

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 42 AGH 412 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Ahmet H'nin kullandığı 42 ZS 958 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan M.C.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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