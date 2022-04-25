Seydişehir'de MS hastasına, Ümit Çocukları Derneğinden akülü sandalye - Son Dakika
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Seydişehir'de MS hastasına, Ümit Çocukları Derneğinden akülü sandalye

25.04.2022 09:12
Seydişehir'de MS hastasına, Ümit Çocukları Derneğinden akülü sandalye

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan MS hastası 3 çocuk annesi yürüme engelli Ayşe Özmen akülü aracına kavuştu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan MS hastası 3 çocuk annesi yürüme engelli Ayşe Özmen akülü aracına kavuştu.

5 yıl önce yakalandığı MS hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, eşinin ölümüyle birlikte çocuklarının yardımı ile hayata tutunan 53 yaşındaki Ayşe Özmen'e Ümit Çocukları Derneği tarafından akülü araba hediye edildi.

Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, engelli bireylerin hayatına dokunabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yalçınkaya, "Bizim amacımız engelli kardeşlerimizin kendi kendilerine hareket etmelerini sağlamaktır. Yakalandığı rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen kardeşimiz, inşallah bu sayede dışarı çıkabilecek. Biz onlar için varız, onlara yardım etmek için buradayız. Bize ulaşan ve bizden yardım isteyen kardeşlerimize hayırseverlerimizin yardımı ve kendi imkanlarımız ile Seydişehir'de engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakalandığı MS hastalığı nedeniyle yürüyemediğini söyleyen Ayşe Özmen de "Zamanım dört duvar arasında geçiyordu. İhtiyaçlarımı çok zor karşılıyordum. Engelim bedensel olduğundan dolayı Ümit Çocukları Derneğinden bir araç talep ettim. Kendileri bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler ve sandalyemi aldım. Artık rahat bir şekilde ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için dışarıya çıkabileceğim. Önce dört duvar arasında tutsaktım. Pazara ve markete gidip, ihtiyaçlarımı kendim karşılayabileceğim. Allah razı olsun, bana yeni bir hayat verdiler. Çok mutluyum." diye konuştu.???????

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Kaynak: AA

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