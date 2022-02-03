Seydişehir'de öğrenciler için 3. Çocuk Festivali düzenleniyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Çocuk Festivali yoğun ilgi görüyor.

Seydişehir Atatürk Spor Salonu'nda, dün başlayan ve 6 Şubat'a kadar devam edecek festivalde satranç, masa tenisi, mangala, matrak, langırt, dev jenga, koridor, şişme oyun parkı, 9 taş oyunlarının yanı sıra çömlek ve ebru sanatı ile sıfır atık atölye çalışmaları yer alıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere, çocukları eğlendirmek, eğlenirken öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla festivali düzenlediklerini söyledi.

Festivalin yoğun katılımla amacına ulaştığını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili süresince çocuklarımız, havanın soğuk olması sebebiyle evlerinde sıkıldığını düşünerek böyle bir etkinliği düzenledik. Çocuklarımızı sosyalleştirmek için düzenlediğimiz bu festivalimizde zihin açıcı ve tarihsel oyunlarımız yer alıyor. Bunun yanında çömlek ve ebru sanatı atölyelerimiz ve sıfır atık atölyemizle çocuklarımız el becerilerini geliştirip eğleniyor. Festivalde, çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu gördük. Çocuklarımızın mutlu olması ve zamanlarını verimli geçirebilmeleri için pazar gününe kadar devam edecek etkinliğimize herkesi davet ediyorum."