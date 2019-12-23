Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi - Son Dakika

Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK konferansı verildi.

Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi, System.String[]

Seydişehir ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK konferansı verildi.


Selçuk Üniversitesi (SÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, TÜBİTAK Projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda verilen konferansta programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seydişehir'in endemik bitki çeşitliliği bakımında zengin olduğunu dile getiren Tugay, "Ayrıca burada arıların sevdiği bitkiler de çok fazla. Sadece Seydişehir'de hem İngiltere'den hem de Almanya'dan daha fazla endemik bitki var. Arıların sevdiği bitkiler açısından da çok zengin bir bölge. Dünyanın kalbi Anadolu ancak biz bu zenginliklerimizin farkında değiliz." dedi.

Konferansa İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Kemal Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti
Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim

Son Dakika Haberleri
16:30 PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza - Son Dakika
16:30 Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
16:30 Fatih'te alev alev yanan ahşap bina çöktü - Son Dakika
16:30 İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
16:30 Tel Abyad'da 300 öğrenciye ders kitabı dağıtıldı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]