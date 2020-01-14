Seydişehir'de okul sporları ödül töreni - Son Dakika
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Seydişehir'de okul sporları ödül töreni

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 2019-2020 okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Seydişehir'de okul sporları ödül töreni, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 2019-2020 okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Kapalı Spor Salonunda 23 gündür devam eden turnuvaya Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Hüyük, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük ilçelerinden 96 takım, 2 bin 368 sporcuyla katıldı.

Turnuvada futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve futsal dallarında okul takımlarının mücadele ettiği bölge maçlarının yanı sıra bireyselde ise halter, güreş, judo, bocce, tekvando, karate, badminton, okçuluk ve muaythai branşlarında 153 müsabaka yapıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ve takımlara ödüller verildi.

Kaymakam Aydın Erdoğan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile daire amirleri ve sporcular katıldı.

Seydişehir, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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