Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Okul Sporları Toplantısı yapıldı
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Seydişehir'de Okul Sporları Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Seydişehir ilçesinde "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Seydişehir'de Okul Sporları Toplantısı yapıldı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında İlçede görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda öğrencilerimizi sportif faaliyetlere yönlendirme, ilçemizde mevcut spor salonlarının ve spor sahalarının bakımı ile alternatif spor branşlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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