Seydişehir'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Seydişehir de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Etkili olan kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar yaptığı yazılı açıklamada ilçede okulların salı gün 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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