Seydişehir'de Okullardaki Tadilat ve Boya İşlerini Yükümlüler Yapıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde denetimli serbestlikten yararlananlar okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerini yürütüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde denetimli serbestlikten yararlananlar okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerini yürütüyor.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan 11 hükümlü, Mahmut Esat Ortaokulu'nda boya, tadilat ve temizlik işleri yaptı.





Seydişehir Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Okullar güzelleşiyor" etkinliği Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda başladı.



Yarı yıl tatili süresince devam edecek bu etkinlik süresinde; kamu hizmeti cezası kapsamında ücretsiz çalışan hükümlüler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği okullarda, boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacaklar.





Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, ülke genelinde gerçekleştirilen bu etkinlik kapsamında; Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan 11 hükümlünün Mahmut Esat Ortaokulu'nun ihtiyaçları doğrultusunda bu okulda boya, tadilat ve temizlik işleri yaptığını belirtti.



Beyşehir'de de Beytepe Ortaokulunda 16 hükümlünün çalışmaya başladığını dile getiren Kardoğan, "Yarı yıl tatilinde, ihtiyaç duyulan başka okulların da boya, tadilat ve temizlik işleri yapılacaktır. Bu kapsamda Gevrekli Şehit Mehmet Altınbağ ilkokulunun boya, tadilat ve temizlik işleri hükümlüler tarafından yapılacaktır. Hükümlülerimiz, çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü yerlerin daha güzel daha temiz olmasına katkı sağlamaktadırlar. Bu tür çalışmaların yaz tatili ve diğer tatillerde de yapılması temennisi ile katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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