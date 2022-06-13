Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "El becerilerini geliştirmek adına yapılan sosyal aktiveler her zaman önemli olmuştur. Eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve emek vererek resimleri hazırlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de ortaokul öğrencilerinden görsel sanatlar ve teknoloji sergisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.