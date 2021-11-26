Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü Karababa ile otomobildeki Hatice Büşra Şen (27) ve Makbule Karababa (60) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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