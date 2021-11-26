Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İsmet Karababa (62) yönetimindeki 01 EBE 15 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Çavuş Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Karababa ile otomobildeki Hatice Büşra Şen (27) ve Makbule Karababa (60) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika