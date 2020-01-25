Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Kurt (30) idaresindeki 42 YA 4219 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ZY 136 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Kurt ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Enes Üzümcü (23) ile Utku Kasap (28) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
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