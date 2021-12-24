Seydişehir'de park halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbrahim Güler'e ait 42 DFM 73 plakalı otomobil, Sofuhane Mahallesi 153957 Sokakta bulunan evinin önünde park halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında, araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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