Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor - Son Dakika

Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor

04.05.2021 14:41
Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor, System.String[]

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu büyük marketlerde satış izni olmayan ürünlerin satışının yapılmaması konusunda bildiri dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyatını kontrol ediyor, ürünlerin hijyen denetimleri ayrıca maske ve mesafe denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla zincir ve süpermarketlerde temel ihtiyaç ürünlerinin dışında ürünün satışının yasak olduğu uyarısında bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, Zabıta Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekiplerinin Ramazan bayramının da yaklaşması nedeniyle yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Tutal, vatandaşların sağlığı için denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini, İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu satış yasağı bulunan ürünlerle ilgili satış gerçekleştirilen işyerlerinde gerekli cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Seydişehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor - Son Dakika


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