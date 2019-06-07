Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de rögar kapakları çalındı
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Seydişehir'de rögar kapakları çalındı

51 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları çalındı.

Seydişehir'de rögar kapakları çalındı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları çalındı.
Saadetler Mahallesi muhtarı Mustafa Yavuz, bazı mahallelerde belediye ve KOSKİ'ye ait rögar kapaklarının son zamanlarda çok sık çalınmaya başlandığını söyledi.
Yavuz, "Yol kenarındaki rögarların çalınması trafik için ayrı bir tehlike oluşturuyor. Buradan hırsızlara da seslenmek istiyorum. Lütfen üç beş kuruş için değmez. Vatandaşların can güvenliğini tehlike atıyorsunuz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Mustafa Yavuz, Konya, Seydişehir, Güncel
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