Seydişehir'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerinde biriken suları temizledi.

Kentte, dün etkili olan sağanak sonrası belediye ekipleri, mahallelerdeki bazı ev ve iş yerlerinde biriken su baskını ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde su kanallarında yaşanan taşkınlara da DSİ ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.

Sağanak sonrası kentteki bazı evlerin bodrum katları, işyerleri ile tarım arazilerinin sular altında kaldığını aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilçemiz mevsim normallerinin üzerinde yağış alıyor. Buna bağlı olarak ilçemiz genelinde herhangi bir sorunun yaşanmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağan yağmurun yanında karların da erimesiyle bazı bölgelerimizde su baskınları meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklara ve sel baskınlarına ekiplerimiz müdahalede bulunmuş, tedbirler sayesinde daha fazla olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçmiştir."