Seydişehir'de sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor - Son Dakika

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

Okulun makine teknoloji bölümünde üretilen maskeler, başta Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeli olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışanlara da dağıtılacağı belirtildi.

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, koronavirüse karşı okul olarak dezenfektan ürettiklerini, şimdi de siperlikli maske üretimine başladıklarını dile getirerek, ülkenin bu alandaki ihtiyacını karşıladıkları için meslek liseleri olarak gururlu olduklarını söyledi.

Makine Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Nail Erol siperlik maskenin yapımı ile ilgili olarak verdiği bilgilerde ise, "3D yazıcılarla yüz siperliği yapma konusunda okulumuzda karar verdik. 3D katım modelleme programları ile bunu tasarladıktan sonra 3D yazıcılarla penaral malzeme kullanarak baskısını gerçekleştirdik. Bir baskı yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Günde şuan 10 adet üretiyoruz. Talebe bağlı plastik enjeksiyon kalıbı yaptırarak seri üretime geçebiliriz." dedi.