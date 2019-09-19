Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de saman yangını
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Seydişehir'de saman yangını

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu bin saman balyası yandı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu bin saman balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre, Anabağlar Mahallesi'nde Mustafa İşbilire ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1,5 saatte söndürüldü.

Bin kadar saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seydişehir, İtfaiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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