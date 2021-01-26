Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü, yara almadan kurtuldu.
Mesudiye Mahallesinden Seydişehir istikametine gelen Mehmet Ateş yönetimindeki 42 CAK 89 plakalı otomobil, Seydişehir- Ketenli kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bir önceki dönem Mesudiye Mahallesi muhtarlığı yapan Ateş, kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilden sağ çıktı - Son Dakika