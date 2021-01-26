Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilden sağ çıktı - Son Dakika

Bir önceki dönem Mesudiye Mahallesi muhtarlığı yapan Ateş, kazayı yara almadan atlattı.

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı