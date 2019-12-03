Seydişehir'de satranç turnuvası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakamlığın desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı (ÇOGEP) kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde satranç turnuvaları düzenlendi.

Turnuvaya ilk, orta, lisede okuyan Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip öğrenciler katıldı.

Kaymakam Aydın Erdoğan, konuşmasında turnuvalarda önemli olanın sportmence mücadele etmek olduğunu belirterek, turnuvaya katılan sporcu, çalıştırıcı ve velilere teşekkür etti.

Ilıca Meslek ve Ticaret Lisesinde düzenlenen maçlara Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Özkan Çetiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve öğrenciler katıldı.



Turnuvalarda dereceye giren sporcular bisiklet, saat ve spor ayakkabı ile ödüllendirildi.