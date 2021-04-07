Seydişehir'de şehit polisler unutulmadı - Son Dakika

Polis teşkilatının 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Seydişehir Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Seydişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler kapsamında Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan görevleri başında şehit düşen polis memurlarının aileleri ve emniyet müdürlüğü personeli ile şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek, kabirlerinin başında Kur'an'ı Kerim okuyup dua etti.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenin sağlanmasında vatandaşların mutlu bir yaşam sürmesi için birçok meslektaşının şehit düştüğünü belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diledi.