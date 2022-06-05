Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu

Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafında mevlit okutularak hatim duası yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Şube Başkanı Yakup Söğüt, dernek binasında her ayın ilk haftası mevlit okutulduğunu belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarının yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine kapımız da telefonumuz da 24 saat açık. Vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı canını ortaya koyan veya vücut uzuvlarını bu uğurda hiç çekinmeden vermeyi göze alan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.