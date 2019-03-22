Seydişehir'de Sergi Açılışı

Konya'nın Seydişehir İlçesinde bulunan Merkez ilkokulunda "Ebru Sergisi Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı.

Konya'nın Seydişehir İlçesinde bulunan Merkez ilkokulunda "Ebru Sergisi Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı.



Merkez ilkokulundaki sergide Hamit İnan rehberliğinde hafta sonu kurs öğrencileriyle yaptıkları eserler sergilendi.





Okul Müdürü Yasin Öşekçi, "Merkez ilk okulu olarak Öğrencilerin kendilerini ifade ettikleri bu eserler ortaya koyması bizi son derece memnun etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içinde sanatçı özelliklerini önemsiyoruz onların ortaya çıkması adına hafta sonları okulumuzda düzenlenen kurslar ile onları desteliyoruz emeği geçen herkeEse teşekkür ediyorum." dedi.





Sergi açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Refik Dereli, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

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