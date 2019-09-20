Seydişehir'de servis şoförlerine eğitim verildi

Seydişehir ilçesinde, öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda, Seydişehir ilçe merkezi ve mahallelerinde okullarda öğrenci servisi kullanan şoförlere eğitim verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçe merkezinde ve mahallelerde öğrenci taşıyan şoförlere, çocukların güvenliği için trafiğe çıkmadan önce araçların kontrollerini yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Kibar, ilçedeki tüm servis şoförlerinin taşıma yaptığı güzergahlarda taşıma yönetmeliğine uygun hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.