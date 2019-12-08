Seydişehir'de sis etkili oluyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabahın erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.

Seydişehir merkezinde Karabulak ve Marangozlar Sanayi kavşaklarında oluşan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düşmesine sebep oldu.

Etkili olan sis trafiği de olumsuz etkiledi.