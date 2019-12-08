Seydişehir'de sis etkili oluyor
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabahın erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:46 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabahın erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.
Seydişehir merkezinde Karabulak ve Marangozlar Sanayi kavşaklarında oluşan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düşmesine sebep oldu.
Etkili olan sis trafiği de olumsuz etkiledi.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi