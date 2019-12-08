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Seydişehir'de sis etkili oluyor

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabahın erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde sabahın erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.

Seydişehir merkezinde Karabulak ve Marangozlar Sanayi kavşaklarında oluşan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düşmesine sebep oldu.

Etkili olan sis trafiği de olumsuz etkiledi.

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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