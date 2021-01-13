Seydişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İlçede gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen Hatice Ebrar (12), Abdulkadir (15) ve Yasemin Aydemir (41), Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri süren aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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