Seydişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına sıkı denetim - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, araçlara ve sürücülerine sıkı denetim yapılıyor.

İlçe merkezindeki kavşaklarda uygulama yapan emniyet ekipleri, denetimlerde sokağa çıkma izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Seyyidharun Bulvarı'ndaki denetimlere katılan Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, vatandaşları sokağa çıkmamaları ve maske takmaları konusundaki kurallara uymaya davet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını anımsatarak, "Vatandaşlarımız kesinlikle izin belgesiz sokağa çıkmasınlar. İzin belgesi olanlar da kesinlikle maske taksınlar. Tüm Seydişehir halkımız evde kalsın, biz onlar için varız. Yardıma ihtiyacı olanlar 112'yi arasın, biz her vatandaşımıza yardım etmeye hazırız. Tüm Seydişehir halkının Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.