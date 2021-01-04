Seydişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye cezai işlem - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye para cezası kesildi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza uyguladı.
Ayrıca maske takmayan 2 kişiye de 1800 lira ceza kesildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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