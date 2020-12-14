Seydişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Bunun üzerine bu 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı.

Denetimlerde, "indirim" olduğu gerekçesiyle bir market önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan 13'ünün, bölgede ikamet etmediğini, uzaktan markete geldiğini tespit etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil