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Seydişehir'de sokak hayvanları için doğaya hazır mama bırakıldı - Son Dakika

Seydişehir'de sokak hayvanları için doğaya hazır mama bırakıldı

27.01.2022 14:27
Seydişehir'de sokak hayvanları için doğaya hazır mama bırakıldı

Seydişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri Demirciler Sanayi Bölgesi'nde yaşayan sokak hayvanları için doğaya kedi ve köpek maması bıraktı.

Seydişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri Demirciler Sanayi Bölgesi'nde yaşayan sokak hayvanları için doğaya kedi ve köpek maması bıraktı.

İlçe merkezinde 80 santimetreye, kırsalda 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan sokak hayvanlarına Belediye Başkanı Mehmet Tutal, mama desteğinde bulunduklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Başkan Tutal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atalarımızın bize miras bıraktığı merhamet ve yardımlaşma geleneğimiz ışığında ilçemizdeki sokak hayvanlarına duyduğumuz merhamet ve sevgiyle onlar için var gücümüzle çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için hayata geçirdiğimiz barınağımızda sokak hayvanlarımızın beslenmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İlçemiz genelinde yaban hayvanları, kuş türleri ve sokak hayvanları başta olmak üzere doğamızda yaşayan tüm canlılarımızın beslenmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz."

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Sokak Hayvanları, Seydişehir, kedi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Seydişehir'de sokak hayvanları için doğaya hazır mama bırakıldı - Son Dakika
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