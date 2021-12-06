Seydişehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. ???????

Kazada, sürücü Reçber ile araçta bulunan Doğukan Yeter (16) yaralandı.

Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var