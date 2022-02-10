Seydişehir'de TKDK'nın hibe destekleme toplantısı - Son Dakika

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü, çiftçilere tarımsal ve hayvansal desteklemelerle ilgili hibe "Avrupa Birliği Hibe Programlarına Başvuru" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TKDK tarafından her yıl tarımsal ve hayvansal üretimlerin daha da geliştirilmesi amacıyla büyük desteklerin verildiğini belirten TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, bu yıl da üreticileri ve müteşebbisleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen yıl bölgesel olarak TKDK desteklerine başvurunun istenilen seviyede olmadığını da belirten Uysal, çiftçilerin ve vatandaşların bu desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için bu toplantının düzenlendiğini kaydetti.

Makine ve ekipman desteğinden tarımsal desteklemelere, hayvansal üretimden enerji üretimine kadar birçok alanda destek verdiklerini de sözlerine ekleyen Uysal, "TKDK olarak başvurusunu uygun bulduğumuz projelerin tamamına %50 ile %70 arasında hibe veriyoruz. Bu hibelerden vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Bu hususta bu desteklemelerden yararlanmak isteyen hemşerilerimiz kurumumuza başvurarak destek alabilirler. Bu hususta tüm 7 gün 24 saat hemşerilerimizin yanındayız. dedi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Tutal, TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.