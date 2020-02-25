Seydişehir'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde trafik güvenliği toplantısı düzenlendi.

Seydişehir'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde trafik güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri tarafından Seydişehir'deki trafik güvenliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik olarak çalışacağız. İlçemizde daha güvenli bir trafik uygulamasını hep birlikte sağlayıp, trafik kazalarını en aza indirgemek için çaba sarf edeceğiz."

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Çetiner, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, otobüs firmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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