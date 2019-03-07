Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerafettin Kocakoğlu idaresindeki 42 ZB 360 plakalı otomobil, Seyyid Harun Bulvarı'nda Tuğba Şalgacı idaresindeki 42 K 3855 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Tuğba Şalgacı yaralandı.

Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
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