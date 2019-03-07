Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerafettin Kocakoğlu idaresindeki 42 ZB 360 plakalı otomobil, Seyyid Harun Bulvarı'nda Tuğba Şalgacı idaresindeki 42 K 3855 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Tuğba Şalgacı yaralandı.
Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:59 Kaynak: AA
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