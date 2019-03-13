Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

28 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre F. B idaresindeki 01 BİD 26 plakalı motosiklet Sadiırmak Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp sepetine çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden F.B yaralandı. Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polonya'da Öldürülen Üniversite Öğrencisi Furkan'ın Arkadaşı Konuştu: Hak Etmediği Şekilde Öldü Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir? Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]