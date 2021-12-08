Seydişehir'de trafik kazası - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Konya kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Ufuk Atbaş idaresindeki sıvı tarım gübresi taşıyan 07AJF 848 plakalı tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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