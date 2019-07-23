Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgileye göre, Habibe Ç. idaresindeki 06 DU 3718 plakalı otomobil, Merve H. idaresindeki 34 GM 7707 plakalı ciple Seydişehir marangozlar kavşağında çarpıştı.

Kazada, 06 DU 3718 plakalı aracın sürücüsü Habibe Ç ile araçta bulunan Merve Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]