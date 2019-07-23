Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seydişehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:16 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgileye göre, Habibe Ç. idaresindeki 06 DU 3718 plakalı otomobil, Merve H. idaresindeki 34 GM 7707 plakalı ciple Seydişehir marangozlar kavşağında çarpıştı.
Kazada, 06 DU 3718 plakalı aracın sürücüsü Habibe Ç ile araçta bulunan Merve Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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