Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

07.10.2020 08:59
Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Seydişehir istikametinden Gökçehüyük istikametine seyir halindeki Mustafa Çınar idaresindeki 07 LAY 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrasında araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Kazada, araçta bulunan Berkay Acar (19) ve Şahin Kaya (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir, Gökçehüyük, Otomobil, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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