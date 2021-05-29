Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında İzzet Yılgın idaresindeki 42 AH 826 plakalı otomobil, temizlik sonrası araca konulan kartonun gaz pedalını sıkıştırması sonucu hareket halinde iken 2 metre yükseklikten alt yola düştü.
Kazada takla atan otomobilin sürücüsü İzzet Yılgın ile araç içerisinde bulunan Şerife Yılgın yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika