Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Seydişehir- Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yeşim Koca ( 24) idaresindeki 06 BCD 200 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan Alper Acar (23) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alper Acar, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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