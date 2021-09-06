Seydişehir'de trap atışları yapıldı - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından organize edilen trap atışları turnuvası yapıldı. Eski demirciler sanayi arkasında bulunan atış poligonunda gerçekleştirilen turnuvada kurşun, trap ve tavşan kategorilerinde 150 sporcu yarıştı.

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Soner Güler, geleneksel hale getirdikleri trap atışlarının iki gün boyunca kardeşlik ve dostluk çerçevesinde devam ettiğini kaydetti.

Seydişehir'in sosyal ve kültürel olarak Türkiye standartlarının çok üzerinde olan bir ilçe olduğunu ifade eden Güler, "Ata sporlarımız arasında atıcılık, binicilik, yüzücülük en temel spor dallarımız. Bunun için her genci her insanın bir spor dalında kendisini yetiştirmesi, çalışması, enerjinin doğru kullanılması konusunda önemli. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza ilçe dışından katılan kardeşlerimize ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

???????Protokol konuşmalarının ardından trap ve tek kurşun atışlarında dereceye girenlere ödüllerini protokol mensupları tarafından verildi.