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Seydişehir'de tüm öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor

57 dakika önce

Seydişehir ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören tüm öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor.

Seydişehir'de tüm öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor, System.String[]

Seydişehir ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören tüm öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı Okul Sağlığı İş Birliği Protokolü'ne istinaden, ilçedeki tüm öğrenciler aile sağlığı merkezlerinde genel sağlık taramasından geçiriliyor.

Seydişehir ilçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Özdemir, ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin okul sağlığının koruması ve geliştirilmesi sağlıklı nesiller için genel sağlık taraması yapıldığını söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okullarımızdaki tüm öğrencilerimize muayene, izlem taramalarının yapılabilmesi için ulaşımı zor köy okullarındaki çocukları ailelerinin izni alınarak öğretmenleri kontrolünde servisle aile hekimliğimize getirerek genel muayene ve tahlillerini yapıp tekrar okullarına bırakıyoruz. Şehir merkezdekiler ise program dahilinde kendileri gelecek. 6-21 yaş arası öğrenci gruplarında fiziki muayene ile kronik hastalık, kan tahlili, büyüme gelişme bozukluğu, şeker, tansiyon tespiti yapıyoruz. Aynı zamanda görme muayenesi ve özel şikayetlerini de dinliyoruz." dedi.

Hakan Özdemir, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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