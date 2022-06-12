Konsere, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal , adliyede görev yapan savcı ve hakimler, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda müzik severler katıldı.???????

Seydişehir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Özkal, Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, pandemi nedeniyle ara verdikleri çalışmalarına yeniden başladıklarını ve 36 yıldır her yaştan müzik sever ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Türk Halk Müziği konseri verildi - Son Dakika

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