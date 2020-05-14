Seydişehir'de Türk Kızılay'ına kan bağışı - Son Dakika

Türk Kızılayı tarafından, Seydişehir'de bağış kampanyası başlatıldı.



Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Teyfik Balcı, Kovid-19 salgını ve Ramazan ayından dolayı kan stokunun kritik seviyeye inmesi nedeniyle Seydişehir'de kan bağışı seferberliği başlattıklarını söyledi.



Balcı, " Türkiye'de mevcut kan stoku kritik seviyenin de altına indi. Kısacası bu durum vahim. Bu durumda koronavirüsün, Ramazan ayının, sokağa çıkma yasağının etkisi var. Yaklaşık 60 günlük bir süreden bahsediyoruz. Bu süre zarfı içerisinde kan bağışı çok azaldı. Bu anlamda bir seferberliğin gerekliliği ortaya çıktı." dedi.