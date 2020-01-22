Seydişehir'de umrecilere eğitim semineri - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek umreciler için seminer düzenlendi.

İlçe Müftülük binası toplantı yapılan seminere umre adaylarına yapmaları gerekenler anlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Seydişehir'den Umreye gidecek 113 kişi katıldı.

Seydişehir Müftüsü Adem Bebek seminer sonrası yaptığı açıklmada, "Allah nasip ederse Umrecilerimizi 6 Şubatta Konya'dan uğurlayacağız. Hem bizler hem kendileri, aileleri hem de vatanımız, milletimiz ve tüm ümmeti Muhammet için dua edecekler. Hem gönül dünyalarını hem ömürlerini, gençliklerini, hayatlarını, aile yapılarını, toplum hayatındaki sosyal yaşantılarını yeniden Kur'an ve sünnet ekseninde imar ve inşa edecekler. Biz sağlıcakla gidip gelmelerini istiyoruz." dedi.