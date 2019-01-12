Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinin Bankamatik Tepkisi
46 dakika önce
Seydişehir'de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi önünde bulunan tek bankamatiğin kaldırılması öğrencilerin tepkisine neden oldu.
Seydişehir
'de Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesine bağlı Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi önünde bulunan tek bankamatiğin kaldırılması öğrencilerin tepkisine neden oldu.
Öğrenciler adına konuşan Eda Apo, "Burada ATM'miz vardı, kullanımı az deniliyor. Az olduğunu düşünmüyoruz. Buradan burs ve kredilerimizi çekiyoruz. Şehir merkezine uzak bir noktadayız. Gece paraya ihtiyacımız olduğunda hastaneye gitmek istediğimizde parayı nereden çekeceğiz." diyerek tepkisini dile getirdi.
Yine fakültede eğitim gören bir başka öğrenci Furkan Berk Alan da, "Arkadaşlarımız buradan para çekiyordu. Gece çarşıya kadar gidemezler buradan. Çarşıya gitmek için 45 dakika yürümeleri gerekiyor. Geceleri dolmuş gelmiyor diyerek Japonyada bir öğrenci için koskoca istasyonu açık bırakıyorlar. Ama burada kırk kişi işlem yapıyor diye koskoca ATM'yi kaldırıyorlar. Tamamen rezillik, bankamatiğimizi geri istiyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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