Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinin Bankamatik Tepkisi

Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinin Bankamatik Tepkisi

46 dakika önce

Seydişehir'de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi önünde bulunan tek bankamatiğin kaldırılması öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinin Bankamatik Tepkisi, System.String[]
Seydişehir'de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi önünde bulunan tek bankamatiğin kaldırılması öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Öğrenciler adına konuşan Eda Apo, "Burada ATM'miz vardı, kullanımı az deniliyor. Az olduğunu düşünmüyoruz. Buradan burs ve kredilerimizi çekiyoruz. Şehir merkezine uzak bir noktadayız. Gece paraya ihtiyacımız olduğunda hastaneye gitmek istediğimizde parayı nereden çekeceğiz." diyerek tepkisini dile getirdi.

Yine fakültede eğitim gören bir başka öğrenci Furkan Berk Alan da, "Arkadaşlarımız buradan para çekiyordu. Gece çarşıya kadar gidemezler buradan. Çarşıya gitmek için 45 dakika yürümeleri gerekiyor. Geceleri dolmuş gelmiyor diyerek Japonyada bir öğrenci için koskoca istasyonu açık bırakıyorlar. Ama burada kırk kişi işlem yapıyor diye koskoca ATM'yi kaldırıyorlar. Tamamen rezillik, bankamatiğimizi geri istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı Soner Ergen'i Ziyaret Eden Ali Koç: Soner En Yakın Zamanda Tribünde Olacaktır

Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:16:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Üniversite Öğrencilerinin Bankamatik Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]