Seydişehir'de usta öğreticiler 30 bin maske üretti - Son Dakika

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 bin maske üretti.

Merkezin dikiş nakış bölümündeki usta öğreticiler, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında maske üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar yaptığı açıklamada, "Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticilerimiz özverili çalışmaları ile şimdiye kadar 30 bin, Kız Meslek Lisesi öğretmenlerimiz 20 bin maske üreterek, Seydişehir'deki resmi dairelere teslim ettik. Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve usta öğreticilerimize ve Kız Meslek Lisesi öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.